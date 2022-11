Dopo essersi separato dalla moglie, Fabio Volo ha raccontato come sia cambiato, in meglio, il rapporto con i figli.

Attore, conduttore ma soprattutto padre e, ora, anche uomo single. Fabio Volo ha raccontato a Vanity Fair alcuni dettagli della sua vita e per la prima volta anche su argomenti molto privati come la separazione da Johanna Maggy, con cui ha avuto i figli Sebastian, 9 anni, e Gabriel, 7.

Fabio Volo: la separazione e i figli

Fabio Volo

Nel corso dell’intervista, Fabio Volo ha spiegato che la separazione dalla moglie è avvenuta per il bene dei figli e per la volontà di non mentir loro.

“Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi. Sono più bravo. Perché ci sono solo io. È vera la cosa che è diminuita la quantità ma è aumentata la qualità”, ha anche spiegato l’attore. “I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei”.

E sulla separazione: “Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele. Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento ‘forse è meglio se ci lasciamo’, dei due ero quello più spaventato”.

Sull’argomento poi, l’attore ha aggiunto: “Non è che io e Johanna non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono fare due cose: o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi ‘continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto'” E ancora: “Sarei rimasto con Johanna tutta la vita se fosse andata bene, non sono ‘contro la coppia’. Non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti”.

Di seguito un recente post Instagram dell’attore con i suoi figli:

