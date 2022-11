Siparietto social tra Fedez e sua figlia Vittoria: il rapper ha fatto un esperimento ma poi la piccola è scoppiata a piangere.

Un pomeriggio come gli altri in casa di Fedez dove a prendersi la scena è stato proprio il rapper insieme alla sua piccola Vittoria. Mentre mamma Chiara Ferragni è via, tra concerto di Max Pezzali e impegni di lavoro, tocca a papà prendersi cura dei piccoli. In questo caso anche a dare vita a simpatici “esperimenti” che, però, non producono l’effetto sperato…

Fedez, il gioco con Vittoria finisce male

Fedez

Come detto, nel pomeriggio di casa Ferragnez, è Fedez, insieme a sua figlia Vittoria, a prendersi la scena. Il rapper ha provato quello che lui stesso ha definito come “esperimento”. In pratica ha provato a convincere la bimba a non toccare i biscotti mentre lui è lontano. “Vitto, allora. Io lascio i biscotti qui e mi allontano un attimo. Tu aspetta, devi aspettare per mangiarli. Il papà va un attimo via. Tu aspetta”.

Dopo qualche secondo di assenza, però, la bambina ha iniziato a piangere a dirotto e lo stesso cantante ha dovuto ammettere il fallimento del gioco. “Dai Vitto, non fare così. Esperimento fallito”.

Un giochino che è diventato virale su Instagram ma che non è finito come lo stesso rapper si aspettava. Per fortuna, però, come si vede nelle stories successive dell’artista, Vittoria è riuscita ad ottenere e mangiare comunque i biscottini. Tutto bene, ciò che finisce bene insomma…

Di seguito, invece, un recente post Instagram del rapper con la piccola:

