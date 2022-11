Chiara Ferragni ha partecipato al concerto di Max Pezzali a Milano documentando tutto sui social: i fan, però, hanno notato un dettaglio.

Notte all’insegna della musica per Chiara Ferragni, che ha deciso di partecipare al concerto di Max Pezzali al Mediolanum Forum insieme ad alcuni amici e alla madre Marina Di Guardo. Come di consueto, la moglie di Fedez ha mostrato a tutti l’outfit scelto per l’occasione: un microtop abbinato a pantaloni animalier, il tutto completato da un bomber marrone e una micro borsa blu. Questa volta, però, i fan della Ferragni non si sono concentrati sul look, bensì su un dettaglio che non è passato affatto inosservato.

Chiara Ferragni con un cerotto: è quello anticoncezionale?

Nello scatto in cui l’imprenditrice digitale ha condiviso l’abbigliamento scelto per il concerto di Pezzali, Chiara ha lasciato scoperte le braccia mettendo in evidenza un cerotto.

L’attenzione dei follower, quindi, si è concentrata immediatamente su quel dettaglio che a molti è apparso come un cerotto anticoncezionale.

“Il cerotto è per?”, ha chiesto un utente, mentre un altro ha replicato: “Cerotto anticoncezionale. Funziona come la pillola ma è meno invasivo per l’organismo”.

Se molti hanno immediatamente pensato che si trattasse del cerotto anticoncezionale, qualcun altro ha fatto notare che l’intuizione non era esatta: “Non è il cerotto anticoncezionale, è fatto in modo diverso”.

La Ferragni, per il momento, non si è esposta ma, come molti hanno asserito, “una influencer non può aver bisogno di un cerotto?”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG