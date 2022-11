Emma Marrone è single da tempo, ma non perde la speranza di incontrare un fidanzato e, all’ipotetico lui, lancia un avvertimento.

Single da anni, Emma Marrone ha recentemente confessato di essere pronta ad avere un figlio anche da sola. L’intervista in cui ha dichiarato di aver congelato il suo tessuto ovarico, ha scatenato una serie di attacchi feroci da parte dei follower. “Una donna mi ha scritto ‘se non riesci a fare un figlio con un uomo prova con un cavallo’. Quindi pensa il livello di certe donne in Italia, pazzesche – ha commentato la cantante in occasione di Vanity Fair Stories – . Peggio di quella poi ce n’è una che mi ha detto ‘nella vita bisogna accettare le cose, se non puoi avere dei figli accettalo’. Con lo stesso ragionamento se uno ha un brutto male non deve curarsi e deve accettarlo”.

Emma Marrone: “Se mi iscrivessi su Tinder…”

“Se farei un figlio da sola? Certo, tutta la vita”, ha aggiunto Emma che, ancora single, scherza sulla sua condizione sentimentale.

Incalzata, non ha avuto problemi nel descrivere il suo uomo ideale, rivelando anche gli aspetti meno conosciuti della sua intimità.

“Come dovrebbe essere l’uomo per me? Intelligente prima di tutto, poi certo bello, un po’ sì. Dovrebbe accettare il fatto che magari sono più forte di lui. Questo è lo scoglio più grande”, ha spiegato.

“Se dovessi descrivermi su Tinder? Metterei la mia età reale, 38, portati benissimo – ha continuato con ironia – . Una cosa piccante direi dominatrice, cucino bene e stiro le mutande”.

LA DOMINATRICE pic.twitter.com/jIejgqb7rD — emma marrone out of context (@emmaoutcontext) November 27, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG