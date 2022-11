Ha fatto il giro del web il commento ironico di Emma Marrone sui numeri della popolazione sulla Terra: la cantante conferma così di essere single.

Da tempo, Emma Marrone è ufficialmente single. La cantante salentina pare non riesca a trovare l’uomo più adatto a lei dopo le note relazioni con Stefano De Martino e Marco Bocci. Se i suoi ex storici, dopo aver concluso i rapporti con Emma, sono convolati a nozze, lei è rimasta sola, alla ricerca dell’anima gemella. Così, dopo l’ultima notizia diramata dalle Nazioni Unite sul numero degli abitanti della Terra, l’artista non si è lasciata sfuggire un commento ironico che ha fatto il giro del web.

Emma Marrone single: il commento social

“È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra”, ha scritto la pagina Trash Italiano riportando la notizia data dalle Nazioni Unite.

Ecco, quindi, che tra i commenti non è passato inosservato quello di Emma. “E ci fosse uno che si fidanza con me!”, ha scritto ironica l’artista attirando immediatamente l’attenzione del popolo dei social.

E ci fosse uno che si fidanza con me! 🌍🤣 — Emma Marrone (@MarroneEmma) November 15, 2022

A sostenere ed incoraggiare la Marrone affinché non perda la speranza di incontrare l’anima gemella, ci hanno pensato i fan di Twitter.

