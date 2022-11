Antonino Spinalbese si lascia andare ad una nuova dichiarazione contro Belén nella casa del Gf Vip: il paragone con la sorella Cecilia fa mormorare.

Solo nelle ultime ore aveva fatto molto chiacchierare la rivelazione di Antonino Spinalbese sull’aborto spontaneo di Belén prima della nascita della figlia Luna Marì. L’hairstylist ha raccontato il momento duro vissuto da entrambi prima di diventare genitori e, poi, decidere definitivamente di separarsi. Antonino, tuttavia, è sempre molto attento a non lasciarsi andare a racconti o aneddoti troppo privati riguardanti la sua ex compagna e la loro vita insieme. Poche ore fa, però, un’ultima esternazione di Spinalbese ha fatto il giro della rete.

Antonino Spinalbese, l’attacco a Belén

In un momento di confronto notturno con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese ha confermato il suo reale interesse per Oriana Marzoli paragonando la bellezza di quest’ultima a quella di Cecilia Rodriguez.

“Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci – ha confermato Spinalbese – . Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì me l’ha raccontato lei”.

“Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì identica! – ha aggiunto ancora lui, lasciandosi andare ad un confronto che è evidentemente riferito alle sorelle Rodriguez – . È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona, non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì è bravissima”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG