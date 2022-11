In tanti attendevano la partecipazione del marito di Giaele De Donà al Gf Vip, ma Bradford Beck non ha alcuna intenzione di entrare in casa.

Giaele De Donà ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip attirando l’attenzione per il suo matrimonio libero con il miliardario statunitense Bradford Beck. Si attendeva anche la partecipazione dell’uomo al reality show in occasione del compleanno della ragazza, ma pare che lui sia rimasto abbastanza turbato dall’avvicinamento di Giaele ad Antonino Spinalbese.

Crisi tra Giaele e Bradford?

La lettera che Bradford ha inviato alla De Donà ha scatenato il pentimento di Giaele che, prese le distanze dall’ex di Belèn, attende l’arrivo del marito al Gf Vip.

Intervistato dal settimanale Chi, il miliardario americano ha confermato che non entrerà nella casa né vorrà rivedere, almeno fino alla fine del programma, la moglie.

“Le ho dedicato la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo viaggi’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… – ha spiegato Beck – . E la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… e credo che sarà sempre così”.

“Io aspetto Giaele, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show – ha aggiunto lui – . Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”.

