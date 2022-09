Nella casa del Gf Vip si è molto discusso del matrimonio aperto tra Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck, ma lui ora sbotta.

La relazione aperta tra Sofia Giaele De Donà e l’imprenditore americano Bradford Beck è stata argomento di discussione nel corso dell’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Appurato che l’uomo esista veramente grazie ad una serie di immagini tratte dal matrimonio celebrato tra i due, la concorrente del reality di Canale 5 ha difeso a spada tratta la sua relazione aperta dalle illazioni delle coinquiline.

Il marito di Sofia Giaele De Donà arriva al Gf Vip

Le dichiarazioni della De Donà, tuttavia, pare abbiano particolarmente infastidito Bradford Beck, importante imprenditore statunitense con un patrimonio le cui cifre sarebbero da capogiro.

L’uomo ha deciso di intervenire per difendere la propria privacy attraverso Thomas Incontri, portavoce di Beck.

Come riportato da The Pipol, l’imprenditore sarebbe furibondo per il percorso professionale intrapreso dalla moglie e pare sia pronto per varcare le porte di Cinecittà.

“Ci ha contattato per rilasciare una nota dopo il caos emerso sulla vita privata dei due e sul loro rapporto apertissimo – si legge sulla pagina di gossip – . Ecco il comunicato: ‘Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, e l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”.

“Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”, si legge ancora nella nota inviata.

Beck, tuttavia, pare sia pronto per tornare in Italia per fare una sorpresa alla moglie, fissata per il 13 ottobre prossimo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG