Non si placano le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip e Carolina Marconi si lamenta per il trattamento di Sonia Bruganelli.

La serata con il Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori su Giaele De Donà e sul matrimonio con un miliardario. I due sarebbero legatissimi, nonostante si vedano solo sei mesi l’anno e pratichino l’amore libero. Proprio questo argomento ha infiammato gli animi di alcune concorrenti del reality show, che si sono scagliate duramente contro la De Donà accusandola di essere innamorata del conto in banca e non del marito.

Sonia Bruganelli attacca Carolina Marconi

Tra le file delle fervide sostenitrici dell’amore intenso nel senso più tradizionale del termine, Carolina Marconi, che non ha esitato a puntare il dito contro Giaele, salvo poi cercare un chiarimento.

Interrogata da Alfonso Signorini, la Marconi ha detto di aver compreso la scelta della ragazza anche in virtù del fatto che il marito fornisca un importante aiuto economico alla madre malata.

Sonia Bruganelli, però, non ha digerito le parole di Carolina e, in difesa di Giaele, ha sbottato: “Ma perché deve dare spiegazioni a voi sul suo matrimonio? Ma che ve ne frega a voi”.

Vano è stato il tentativo della Marconi di spiegare le sue ragioni e, vista la veemenza con cui l’opinionista si è scagliata contro di lei, la concorrente non ha mandato giù il suo attacco.

Nella notte, infatti, si è scagliata contro la Bruganelli definendola assolutamente fuori luogo. “Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Sì, hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? – si è lamentata Carolina – . Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo”.

“Mi ha attaccata così senza sapere nulla. Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no”, ha aggiunto la Marconi.

