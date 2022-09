La richiesta di aiuto di Marco Bellavia pare non aver incontrato la sensibilità dei concorrenti del Gf Vip: i commenti fanno rabbrividire il web (e non solo).

Nel corso della diretta di ieri, 29 settembre, Marco Bellavia ha avuto il coraggio di esprimere davanti a tutti il disagio che sta vivendo. “Non sono molto equilibrato”, ha detto lui ad Alfonso Signorini nel corso delle nomination. I coinquilini, infatti, hanno deciso di nominarlo proprio perché notano la sua sofferenza e, ai loro occhi, non sarebbe idoneo per l’esperienza al Gf Vip.

L’insensibilità dei concorrenti del Gf Vip: frasi da brivido

Le dichiarazioni di Bellavia avrebbero dovuto trovare un abbraccio da parte dei coinquilini, così attivi e apparentemente sensibili su alcune tematiche. Invece no.

L’esternazione dell’ex volto di Bim Bum Bam ha scatenato la ferocia, l’ironia inutile e la beffa di quelli che Sonia Bruganelli ha definito “il branco che è pronto a mangiarti”.

In rete stanno facendo il giro tutte le frasi dei coinquilini del Gf Vip indirizzate a Bellavia. Nessuno, eccezion fatta per Luca Salatino, ha voluto tendergli una mano. Anzi.

“Io mi sento preso per il cu*o quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito. Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto”, ha commentato Daniele Dal Moro, cui Gegia ha fatto eco: “Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, matto e malato”.

“Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip, te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”, ha continuato Patrizia Rossetti appoggiata dalla Ferruzzi: “Ma questo è fuori, è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri”.

Il popolo di Twitter si è scagliato duramente contro i concorrenti del Grande Fratello Vip e, nel corso di Mattino Cinque, la stessa Federica Panicucci è apparsa molto turbata da tanta cattiveria.

Questo video, con l'aggiunta di tutti gli altri che circolano su Twitter, direttamente proiettato sul maxischermo in Casapic.twitter.com/4MGVTlHsQU — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022

In sostegno di Bellavia, oltre al popolo della rete, c’è stata anche Giulia Salemi: “Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza Marco”.

Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci.

Oggi sono più forte grazie a quei momenti.

Forza Marco❤️#GFvip pic.twitter.com/7D75kCIgwH — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 30, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG