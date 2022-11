Aurora Ramazzotti sta affrontando la gravidanza con ironia e, mostrando il pancione pronunciato al quinto mese, ha immaginato cosa accadrà a breve.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti prosegue in tranquillità, nonostante alcuni imprevisti tipici per le donne in dolce attesa. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, non ha perso occasione per condividere con i follower l’insonnia e i piedi gonfi che le stanno procurando qualche problema. In ultimo, la Ramazzotti ha voluto mostrare a tutti il pancione, già molto pronunciato nonostante sia ancora alla fine del quinto mese.

“Sono ancora a 21 settimane e…”

“Volevo condividere con voi, amici dei social, la dimensione della pancia – ha raccontato Aurora con fare ironico – . Sono a 21 settimane e 3 giorni, per i non intenditori neanche al sesto mese”.

E, accarezzandosi la pancia, tonda e molto evidente, ha immaginato cosa accadrà a breve, quando diventerà ancora più “ingombrante”: “Tra due mesi mi portano in giro con una cariola?”

La fine della gravidanza della Ramazzotti dovrebbe essere tra la fine di gennaio e febbraio e, in questi primi mesi, la giovane ha voluto parlare con ironia delle trasformazioni del suo corpo.

Nonostante i cambiamenti, fisici e psicologici, ai quali è sottoposta come tutte le donne in dolce attesa, tuttavia, ha sempre scelto di trattare ogni imprevisto con il sorriso sulle labbra.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG