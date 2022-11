La gravidanza di Aurora Ramazzotti prosegue, ma non mancano alcuni problemi che hanno radicalmente cambiato la vita della conduttrice.

Per mesi, la dolce attesa di Aurora Ramazzotti è stata al centro del gossip per la notizia lanciata da Alfonso Signorini e mai confermata – immediatamente – dalla diretta interessata. Al momento giusto, poi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di intervenire raccontando la gravidanza e condividendo con i suoi follower alcuni dei momenti più significativi dell’attesa. E, proprio nelle ultime ore, Aurora ha manifestato un problema che si sta verificando da quando ha scoperto di stare per diventare mamma.

Aurora Ramazzotti, incubi e insonnia da gravidanza

Con una Instagram story, la Ramazzotti si è voluta confrontare con le sue follower manifestando un problema che la attanaglia da mesi.

“Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti – ha raccontato – .Tutte le paure che non si manifestano di giorno, me le ricorda il mio inconscio di notte”.

“Poi svegliandomi tre, quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo, oppure faccio il sequel di quello appena finito”.

Le notti insonni, gli incubi e le paure di Aurora Ramazzotti, tuttavia, sono molto comuni tra le donne in dolce attesa.

