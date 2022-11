Scontro a distanza tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante, suo ex fidanzato, accusato dalla concorrente del Gf Vip di essere molto geloso.

Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha fatto sapere a Nikita Pelizon e George Ciupilan di essere stati attaccati da Matteo Diamante, ex fidanzato della modella e (ormai ex) amico dell’influencer. La Pelizon ha deciso di controbattere sostenendo che Diamante sia sempre stato molto – forse troppo – geloso, anche nel corso della loro relazione. “Quello che sta dicendo è che io non posso uscire con i suoi amici, non posso frequentare i suoi amici o uscire con le persone della sua stessa regione. Se lo viene a sapere poi si incavola – ha ribattuto Nikita – A me spiace che questa persona debba ogni volta fare le stesse scene. Queste qui sono sceneggiate già viste […] Per me è una storia chiusa, finita, vecchia”.

Matteo Diamante replica a Nikita via social

Davanti alle parole della Pelizon, Diamante ha replicato via social descrivendosi come una persona tutt’altro che gelosa e asserendo che Nikita non voglia sentirlo nominare perché potrebbe raccontare segreti mai emersi sulla modella.

“’Sono geloso’ fa già ridere così – ha sbottato Diamante, noto per aver partecipato a La Pupa e il Secchione e per essere stato tra i concorrenti di Ex on the beach – […]E poi scusate quella frase ‘non posso uscire con le persone che conosce o gente della sua regione’? Ma non è vero!”.

“Questa è pazza! – ha aggiunto Matteo, mostrando le chat con Nikita – […]Ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei. Anzi proprio archiviata. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente”.

“Lei non mi vuole sentire perché io so la verità e fa paura quella – ha concluso – . Forse il problema non era George che non voleva parlare di me, ma un’altra persona glielo impediva!”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG