Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più e ne approfittano per scambiarsi un bacio appassionato anche per le strade di Milano.

La relazione tra la cantante di origini romane e il pilota che vive a Lugano è stata una delle più chiacchierate della scorsa estate. Elodie, che sembrava essere ancora legata al cantante Marracash, è stata più volte pizzicata in compagnia di Andrea Iannone, ma ha sempre preferito non esprimersi troppo sulla frequentazione. La conoscenza tra i due, poi, è andata avanti tanto che ad oggi sembra si sia trasformata in una storia d’amore a tutti gli effetti

Passione tra Elodie e Andrea Iannone

Come raccontato dal settimanale Oggi, Elodie e Iannone sono stati avvistati per le strade di Milano. La coppia non si nasconde più, anzi si fa travolgere dai momenti di passione anche in pubblico.

Nelle immagini pubblicate dal rotocalco di cronaca rosa, si vede la cantante che afferra il compagno per dargli un bacio. Lui, dopo un momento di imbarazzo, cede e si fa trascinare.

“La cantante e il pilota non si nascondo più. A Milano lei lo cattura con passione. Lui sembra distratto. Ma poi ingrana la quinta per portarla nel suo nido d’amore a Lugano…”, si legge sulle pagine del settimanale.

Sembra procedere a gonfie vele, dunque, la storia tra Elodie e Iannone. Che per il pilota sia la volta buona?

Riproduzione riservata © 2022 - DG