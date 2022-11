Floriana Secondi è stata ospite di Belve e, nell’intervista a Francesca Fagnani, ha raccontato la sua verità sulla rissa con Manila Gorio.

Ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi non ha mai fatto mistero dell’infanzia difficile vissuta. La madre e la nonna erano prostitute, lei è cresciuta in una casa famiglia e ha sempre faticato per distaccarsi dai ricordi del passato. Nell’intervista a Belve, però, Floriana non ha solo parlato dei suoi drammi, ma si è anche soffermata su un aneddoto riguardante una rissa scoppiata in un ristorante con Manila Gorio.

La rissa tra Floriana Secondi e Manila Gorio

Novella 2000 ha immortalato le due donne che si accapigliavano e Floriana, senza troppi giri di parole, ha asserito di non essersi affatto pentita di quello scontro.

“Diciamo com’è andata. Io l’ho colpita sì, ma all’inizio con un tovagliolo – ha precisato la Secondi – .Ci penso bene io quando alzo le mani perché sono pesantucce”.

“Le ho dato addosso con un tovagliolo e lei mi ha lanciato addosso una forchetta. Per questo motivo io dopo l’ho rincorsa – ha continuato – . Sì, è anche vero che l’ho tirata per i capelli, ma perché lei correva e io la volevo riprendere”.

“Non sono pentita per niente – ha detto Floriana con il suo inconfondibile accento romano – .Io quando vado sono decisa e non faccio prigionieri”.

Il motivo della rissa sarebbe da ricondurre all’uscita di Floriana da una trasmissione per volontà di Manila. “Non ho iniziato io, lei mi ha fatto fuori da un programma in cui lavoravo da cinque anni”, ha aggiunto la ex del Grande Fratello.

