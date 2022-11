L’attenzione del popolo del web si concentra su un oggetto di design presente nella casa di Belén: uno specchio la cui cifra lascia di stucco.

“Gli oggetti nello specchio sono più belli di come sembrano”, ha scritto Belén Rodriguez a corredo dello scatto che ritrae la sua immagine riflessa in un particolare specchio rosa. La didascalia riportata dalla showgirl argentina è la stessa incisa sul complemento d’arredo, un oggetto di design esclusivo Qlhype non alla portata di tutti. Stampato in 3D con bioplastica, ogni pezzo è unico perché lavorato artigianalmente. Ecco quanto ha speso Belén per averlo nella sua abitazione.

Quanto costa lo specchio di design di Belén

Come riportato sul sito dell’azienda che produce lo specchio dalla cornice rosa di cui Belén si è perdutamente innamorata, l’oggetto è creato da @call_me_teti, stampato in 3D con bioplastica, mentre la parte posteriore è realizzata con PVC riciclato.

Lo specchio di Belén, realizzato artigianalmente, ha un costo di 190 euro e può essere scelto con cornici di colori differenti.

La Rodriguez ha optato per quella rosa tenue che ricorda un altro oggetto di design, dal prezzo ancora più esoso: lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass che ha un costo che varia dagli 8.500 ai 9.500 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG