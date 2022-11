Procede la gravidanza di Aurora Ramazzotti che in queste ore ha raccontato di dover far fronte ad una piccola problematica fastidiosa…

Sempre col sorriso sulle labbra ma con qualche piccola e fastidiosa problematica dovuta alla gravidanza e al “cambio” delle sue forme. Parliamo di Aurora Ramazzotti che oggi, dal primo mattino, fino alla sera, ha sottolineato di dover far fronte ad un guaio che riguarda… i suoi piedi.

Aurora Ramazzotti e il problema ai piedi

Aurora Ramazzotti

Se nelle scorse ore l’abbiamo vista protagonista di un curioso siparietto con un paparazzo, bloccato dalla sorellina, ora Aurora Ramazzotti torna al centro dell’attenzione per qualche fastidiosa problematica conseguenza della gravidanza che avanza.

La donna, infatti, aspetta il suo primo figlio da Goffredo Cerza, e sta facendo i conti con le forme che cambiano e, inetivabilmente, lievitano un po’.

Sono, infatti, oramai evidenti i segni della gravidanza ed è proprio lei a mostrare l’evoluzione del suo corpo con foto e video sui suoi profili social. Nelle stories Instagram, la ragazza ha detto: “Ho due pagnotte al posto dei piedi non mi si chiudono le scarpe”.

Ad ogni modo non sembra che la serenità della ragazza sia messa in pericolo da questa situazione anche se, a distanza di qualche ora dalla storia, ecco arrivare anche un post nel quale torna il riferimento al problema ai piedi. “Glam mi che sta facendo momentaneamente dimenticare il fatto che già non mi entrino più le scarpe”.

Insomma, il cambio del fisico della bella Auri è palese e qualche fastidio glielo sta evidentemente dando anche se rientra tutto nella orma. Staremo a vedere se nelle prossime giornate la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti farà sapere ai suoi oltre 2 milioni di seguaci se le cose vanno meglio con i piedi o se saranno insorte nuove questioni…

Di seguito anche un post Instagram nel quale la donna ha ribadito la problematica con le scarpe:

