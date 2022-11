Non mancano gli screzi a Uomini e Donne, questa volta nel trono classico. Sono scintille tra la tronista e alcuni corteggiatori…

Sebbene nelle ultime settimane era stato il trono Over di Uomini e Donne a regalare “delle perle”, ecco che anche il classico in queste ore non è stato da meno. Nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, sono state scintille tra la tronista Lavinia e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne: cosa è successo

Maria De Filippi

Come detto, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Lavinia si è infuriata con i suoi corteggiatori e le sue parole hanno fatto piuttosto discutere anche i telespettatori sui social. La giovane 26enne non vorrebbe che i suoi corteggiatori andassero in discoteca e soprattutto che la smettessero di seguire tutte le ragazze su Instagram.

“Sono incavolata nera, sei andato a ballare la sera dopo l’esterna nel quale non ti sei presentato”, ha sbottato la tronista parlando con i suoi corteggiatori e rivolgendosi in particolare a Francesco e Alessio. “L’ho visto dal tuo amico, io ti controllo. Questa settimana uguale. Seguite tutte ragazze mezze nude, in costume, bloggerine, bellissime ragazze. Io fuori da qui non ho intenzione di fare questo”.

A quel punto anche Alessio non è rimasto solo ad ascoltare ha risposto: “Io non è che sto a casa mentre tu esci con lui. Ma qual è il problema?”.

La donna ha ulteriormente replicato: “Non ci vai a ballare se la persona che ti interessa ti chiede di evitare. Tu dovresti evitare, al massimo ce ne vai una volta al mese. È così difficile? Fai scenate di gelosia, e poi vai a ballare”.

La discussione è poi andata avanti con l’altro corteggiatore, Francesco, che ha aggiunto: “Sembra che parli come una bigotta. Ma anche fuori sei così?”.

La ragazza ha proseguito con le sue parole non spostandosi dalla linea di pensiero esposta e la discussione è continuata ancora per un po’.

Proprio l’atteggiamento di Lavinia, però, non è piaciuto troppo ai telespettatori. Infatti, sui social, sono tanti i commenti “contro” di lei sia per i modi usati, sia per quelle che sembrano essere delle imposizioni, almeno ad ora, non giustificate verso i suoi corteggiatori.

Di seguito una parte della discussione condivisa su Twitter dal profilo ufficiale della trasmissione:

“Tu vai a ballare tutte le sere” #UominieDonne pic.twitter.com/pHDb3XV4UU — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 28, 2022

