L’ex di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo, ha parlato della ragazza e anche del suo attuale compagno al GF Vip.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo la loro relazione al GF Vip ma l’ex della donna, Francesco Chiofalo, non è convinto dalla loro storia e parlando a Turchesando ha lanciato più di una frecciata ai due.

Francesco Chiofalo ne ha per tutti

FRANCESCO CHIOFALO

“Antonella a me fondamentalmente mi odia, di me non fa mai il nome. Ha i tatuaggi. Uno sull’avambraccio. L’odio è sintomo di amore, mi odia perché non ci sto più insieme. Il padre ci ha fatto lasciare. Io esteticamente le piaccio troppo. Non è un amore folle ma c’è un sentimento”, ha esordito Francesco Chiofalo. “Con Antonella è stato un amore, grande no. Un amore. Delusione no. […]Questo fatto che sta facendo tutti questi nomi sinceramente lo trovo poco carino e poco professionale. Ti voglio dare un annuncio, state tranquilli che non le scriverà più nessuno dopo questo GF”.

Non manca un pensiero anche su un altro ex, Gianluca Benincasa: “Se sei innamorata veramente di un uomo non te ne frega niente che lui non è famoso e non ha la spunta blu. Ufficializzi e basta”.

Poi la frecciata diretta ad Edoardo: “Perché è una storia d’amore? Innamorato? Scusa ma due persone innamorate possono non andare a letto insieme? È un amore di due bambini di 15 anni che si sono tenuti per mano e hanno mangiato il gelato insieme. Io ti dico una cosa, questo dai lineamenti del viso che ha e da come porta la macchina, l’ho visto una volta, questo a letto non funziona, te lo dico io. Si vede proprio. Lui sì è coinvolto. Lei? No quella è un’arpia. Fuori manco lo guardava”.

Insomma, parole di certo non troppo leggere da parte del noto influencer sulla sua ex e anche sull’attuale suo compagno.

Di seguito un post Instagram del GF Vip in cui sono protagonisti anche Antonella e Edoardo:

