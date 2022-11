Un retroscena a “luci rosse” all’interno della Casa del GF Vip. Pare che tra Patrizia Rossetti e Luciano Punzo ci sia stato del tenero sotto le coperte. La rivelazione l’ha fatta Edoardo Donnamaria mentre si trovava in cortile insieme agli altri compagni, ed in particolare con Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino.

A parlare di quanto sarebbe accaduto tra Patrizia Rossetti e Luciano Punzo è stato il volto di Forum. Donnamaria, infatti, parlando seduto in giardino con i compagni ha detto: “Mi sa che ieri Luciano ha sc*pato”. “Con chi?”, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. “Con Patrizia”, ha poi continuato il fidanzato di Antonella Fiordelisi. “Lo penso anche io”, ha di nuovo risposto il fratello di Guendalina a conferma che qualcosa si era, evidentemente, mosso anche prima.

Ad intervenire nel discorso anche Attilio Romita che a sua volta ha commentato: “Da questo punto di vista Patrizia è bella, quello che pensa lo dice”.

Al momento i due diretti interessati non hanno detto niente riguardo a quanto sarebbe accaduto nella notte. Allo stesso modo non sembrano esserci né video sui social né altre dichiarazioni dei concorrenti che possano testimoniare il tutto.

Probabile che di questo argomento se ne possa parlare nella puntata odierna con Alfonso Signorini che non si lascerà scappare questo eventuale “scoop”. Va detto, però, che Edoardo Donnamaria è sembrato piuttosto convinto di quanto detto ed evidentemente ha visto o sa qualcosa che non ha voluto rivelare ai compagni. Staremo a vedere cosa succederà e se questo dubbio verrà risolto…

Di seguito un post su Twitter di un utente con il dialogo tra gli uomini:

