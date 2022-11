Pare non ci sia grande simpatia tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: tra le due sono volate frecciatine nel corso della diretta del Gf Vip.

L’astio tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli sembra avere origine nelle ultime puntate del Gf Vip, quando l’opinionista ha invitato l’influencer a vestirsi di più se voleva evitare incidenti hot. Così, nel corso della diretta di ieri, 28 novembre, Giulia ha partecipato all’appuntamento in tuta. “Ho raccolto il consiglio di Sonia”, ha spiegato ad Alfonso Signorini che le faceva notare come, ad oggi, i loro ruoli siano ancora molto diversi. “Con gli anni potrò acquisire l’esperienza di Sonia”, ha replicato sicura, mentre la Bruganelli commentava piccata: “Io punterei ancora sul fisico”.

Doppio scontro tra la Salemi e la Bruganelli

Ma le frecciate tra le due donne del Gf Vip non si sono limitate all’inizio della prima serata. Nel momento in cui Signorini ha affrontato la fine della frequentazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, i pareri contrastanti della Salemi e della Bruganelli hanno innescato altre scintille.

“Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera – ha commentato l’influencer rivolgendosi alla venezuelana in lacrime – .Quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli”.

Le parole di incoraggiamento di Giulia a Oriana, però, non sono piaciute a Sonia. “Così non ci sto ragazzi! Scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene! – ha sbottato l’opinionista – . Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita. Io tutta questa serietà non la vedo!”.

“Sì, ma è colpa di entrambi. Lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso“, ha precisato Giulia, mentre Signorini tentava di placare gli animi delle due donne.

