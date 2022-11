Ginevra Lamborghini è tornata al Gf Vip per ritrovare Antonino Spinalbese, ma le telecamere di Canale 5 non hanno captato alcune sue rivelazioni.

Alfonso Signorini ha deciso di far rientrare Ginevra Lamborghini nella casa del Gf Vip dopo le ultime vicissitudini sentimentali che hanno coinvolto Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La ex concorrente, espulsa per aver inneggiato al bullismo, si è trovata faccia a faccia con l’hairstylist e la venezuelana che, però, ha preferito non ascoltare le sue parole e allontanarsi. E, proprio nel momento in cui Oriana ha lasciato Antonino e Ginevra da soli, lei ha sussurrato all’amico delle parole che sono sfuggite alle telecamere di Canale 5.

Cosa ha detto Ginevra ad Antonino?

È stato il web a ripescare le confessioni segrete tra la Lamborghini e Spinalbese, cui Ginevra ha suggerito di stare un po’ più attento poiché fuori sono tante le persone che lo contestano.

Nel momento in cui entrambi si sono resi conto di non essere in collegamento con Alfonso Signorini, quindi, hanno violato il regolamento del Gf Vip.

“Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento! – ha sussurrato Ginevra all’amico – . Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”.

