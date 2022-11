Senza dubbio è la coppia del momento e dopo le prime indiscrezioni i due non si nascondono più. Parliamo di Diletta Leotta, noto volto di DAZN, e il portiere del Newcastle, Loris Karius. Dopo gli scatti rubati e le foto della loro vacanza a Miami, ecco quelle che potrebbero essere state le presentazioni in famiglia.

Come anticipato, la love story tra la bella Diletta Leotta e il calciatore Loris Karius sta andando a gonfie vele. I due sono stati protagonisti di un weekend all’insegna dell’amore e del divertimento tra passeggiate in bici e romantici momenti sotto la neve.

Infatti, la coppia pare trovarsi, a giudicare dalle stories social dei due, nel Baden-Württemberg, regione della Germania sud-occidentale. La conduttrice DAZN e il portiere sono passati nel giro di poco tempo dal caldo della Florida, dove hanno trascorso un’appassionata vacanza, a Biberach an der Riß, la città in cui è nato lo sportivo.

A giudicare dagli scatti condivisi, i due si sono dati alla pazza gioia con diversi momenti molto divertenti: dalla gita tra i campi, alla serata in piazza, dove a farla da padrone al centro è un albero di Natale addobbato perfettamente a “comandare” il mercatino allestito per le festività ormai alle porte.

La conduttrice e il calciatore si sono divertiti ad ammirare le bancarelle e assaggiare qualche specialità e, probabilmente, questa “vacanza” tedesca è stata anche l’occasione per qualche presentazione ufficiale.

Infatti, è molto probabile che la fuga in Germania sia stato un modo per Karius di presentare alla nuova compagna la sua famiglia che, appunto, vive lì, dove lui è cresciuto. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi…

Di seguito, invece, un altro recente post Instagram della conduttrice DAZN:

