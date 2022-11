Un curioso retroscena relativo a William e Kate con un divieto molto particolare imposto alla futura Regina Consorte.

Prima o poi toccherà a loro essere il sovrano e la sovrana d’Inghilterra ed è per questo che dopo la morte della Regina Elisabetta II, anche William e Kate sono finiti, ancora di più, al centro dell’attenzione. Alcuni rumors raccontano di una particolare clausola di nozze con un divieto imposto alla donna.

William e Kate: la clausola e il divieto

Come anticipato, adesso che Re Carlo III è succeduto a Elisabetta II, le luci dei riflettori si accendono in modo maggiore anche sul futuro erede al trono: il Principe William. In quanto Principessa e futura Regina Consorte, anche Kate Middleton non è certo da meno.

I due, infatti, sono tenuti, da sempre, ma ora ancora di più, a mantenere certi comportamenti imposti dal protocollo. Una serie di clausole che in tutti questi anni hanno forgiato l’immagine e la vita di entrambi.

Nello specifico, alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra e ripresi da alcuni media anche in Italia, parlano di una particolare clausola con un divieto imposto a Kate.

Secondo alcune indiscrezioni, alla futura Regina Consorte sarebbe stato addirittura vietato di mangiare il pesce. La ragione? Abbastanza scontata: fare di tutto per evitare intossicazioni alimentari. In modo particolare, pare che questa imposizione faccia riferimento a quando William e Kate, appunto, si trovano in viaggio.

I Principi del Galles, in effetti, sono di frequente in giro per questioni istituzionali e un eventuale malore di qualsiasi tipo potrebbe rappresentare un problema. Negli alimenti vietati per la Principessa ci sarebbero anche aglio e cipolle (per via degli odori) e patate, riso e pasta per cena.

Di seguito un vecchio post Instagram del profilo ufficiale della Famiglia Reale con uno scatto anche dei futuri Re e Regina:

