Katia Follesa spiega la fine del duo con Valeria Graci e racconta anche del rapporto che in passato è stato piuttosto teso…

Parlando al Podcast BSMT, Katia Follesa ha raccontato diversi temi legati al suo passato, lavorativo e personale. In modo particolare allo scioglimento del duo con Valeria Graci che le diede, senza dubbio, grande visibilità per diverso tempo.

Katia Follesa e il rapporto con Valeria Graci

KATIA FOLLESA

Parlando del passato e rispondendo a chi le chiede di una possibile reunion con Valeria Graci, Katia Follesa ha spiegato: “Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione”.

E ancora: “In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”.

Ricordando ancora un momento da comica, la Follesa ha rivelato come sia nato il tormentone ‘Brava, brava, brava’: “Come è nato? Non era una corteggiatrice di Uomini e Donne che lo diceva, ma una del pubblico. La signora in questione si chiama Daniela che mi pare sia stata incriminata. Lei quando parlavano le pretendenti non le faceva finire e gridava ‘brava, brava, brava’. Quindi l’abbiamo preso ed è diventato un tormentone”.

Ad ogni modo, per ora non sembrano esserci assolutamente le condizioni per rivedere il duo insieme. Katia, in effetti, ha intrapreso un’altra strada diventando volto di Real Time ed in particolare, nell’ultimo periodo, di Junior Bake Off.

Di seguito un recente post della donna su Instagram:

