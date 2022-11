Addio Totti! Anche Ilary Blasi adesso ha un nuovo fidanzato: a mostrare il bacio con l’imprenditore tedesco è stato il settimanale Chi.

Ilary Blasi dimentica Francesco Totti e mette momentaneamente da parte le vicende legali turbolente per dedicarsi all’amore. Come svelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice Mediaset ha trascorso un fine settimana all’insegna della passione a Zurigo. La ex moglie del Pupone, che oggi vive serenamente una nuova vita insieme a Noemi Bocchi, è stata immortalata mentre, felice, si concede per un bacio a Bastian, imprenditore tedesco.

Ilary Blasi, il bacio con Bastian

“Clamoroso scoop di “Chi” sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre: Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere”, ha scritto la pagina Instagram del settimanale di cronaca rosa.

“Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice – si legge ancora a corredo delle foto che testimoniano la nuova liaison della Blasi – . La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”.

“A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione”, ha concluso Alfonso Signorini, pronto ad indagare su questa nuova storia destinata ad interessata il gossip nostrano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG