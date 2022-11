Lutto nel mondo del cinema internazionale: si è spento a 66 anni, dopo una lunga malattia, l’attore divenuto celebre grazie al film Top Gun.

Clarence Gilyard Jr aveva recitato nel ruolo di Theo in Die Hard e Marcus “Sundown” Williams nel film Top Gun, poi aveva deciso di dedicarsi alla carriera universitaria diventando professore presso l’Università del Nevada, a Las Vegas. Ed è stata proprio quest’ultima ad annunciare la scomparsa dell’attore svelando che Gilyard Jr combatteva da tempo contro una malattia.

Clarence Gilyard Jr, addio all’attore americano

“La sua generosità di spirito era senza limiti – si legge in un comunicato dell’Università che ha così celebrato l’attore scomparso prematuramente – .Era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile”.

Clarence Gilyard Jr era diventato famoso recitando in film come Die Hard e Top Gun, mentre per il piccolo schermo aveva interpretato il ruolo dell’investigatore privato Conrad McMasters nel dramma legale “Matlock, e quello di Jimmy Trevette nella celebre serie Tv Walker Texas Ranger.

Dal 2006, inoltre, aveva intrapreso la carriera universitaria come docente dell’Università del Nevada, a Las Vegas.

In seguito alla sua prematura scomparsa, sono stati molti coloro che hanno manifestato tutto il loro dispiacere per la morte di Gilyard Jr.

Décès : l'acteur Clarence Gilyard Jr, connu notamment pour ses rôles dans "Walker, Texas Ranger" ou "Top Gun", est mort à l'âge de 66 ans (université du Nevada). pic.twitter.com/EoXrzxqcIY — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 29, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG