Enrico Montesano torna a parlare dopo essere stato espulso da Ballando con le stelle e fa una richiesta formale alla Rai.

Ballando con le stelle ha annunciato l’esclusione di Enrico Montesano dallo show in seguito all’esibizione della maglia della Decima Mas, chiaro riferimento al fascismo e al periodo della dittatura. In seguito al polverone sollevato, inizialmente da Selvaggia Lucarelli, i vertici di viale Mazzini hanno optato per la squalifica dell’attore dal programma condotto da Milly Carlucci. Ora, Montesano torna a parlare con l’Ansa e fa una richiesta formale affinché la Rai lo reintegri.

Enrico Montesano torna a Ballando con le stelle?

“Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni – ha commentato Montesano – .Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”.

L’attore, dunque, torna a difendere i propri diritti e le proprie ragioni sostenendo che, in seguito a quanto gli è accaduto, “i valori democratici e civili” siano stati “reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione”.

La richiesta di Montesano, quindi, è chiara e precisa: vuole essere reintegrato nel programma per avere “la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la mia posizione”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG