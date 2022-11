Dopo le recenti discussioni e polemiche al GF Vip, Antonino Spinalbese ha ricevuto forti attacchi anche da volti noti dello spettacolo.

Le discussioni avvenute nella Casa del GF Vip coinvolgono anche chi sta fuori e osserva ciò che avviene nel programma. E allora ecco che dopo quanto accaduto tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e “le altre donne”, anche Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva, si è lasciata andare ad un duro parere nei confronti dell’uomo.

Antonino Spinalbese attaccato: “Narcisista patologico”

Come detto, le grandi polemiche nate al GF Vip hanno visto coinvolto Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due si sono avvicinati molto e alcuni momenti intimi tra loro sono stati anche ripresi. A seguito di tale situazione i due si sono allontanati provocando anche un atteggiamento del ragazzo ritenuto “altezzoso” dai più.

Proprio il modo di agire dell’hairstylist, che già aveva avuto degli avvicinamenti nella Casa prima della Marzoli, non è piaciuto in puntata ad Alfonso Signorini, e fuori, sui social, neppure ad Anna Pettinelli.

L’ex insegnante di Amici ha infatti dato del “narcisista patologico” all’ex di Belen.

“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”, ha scritto la Pettinelli su Twitter. Il suo messaggio ha fatto letteralmente incetta di consensi a conferma che il comportamento dell’uomo non è piaciuto a moltissimi.

Di seguito il post su Twitter della Pettinelli:

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022

