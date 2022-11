Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno voluto dedicare un tatuaggio al loro primogenito Thiago, nato da pochissimo. Le immagini del tattoo.

Nuova vita da mamma per Chiara Nasti che da qualche giorno si sta godendo la nascita del suo piccolo Thiago. La ragazza, insieme al compagno Mattia Zaccagni, è da poco genitore e sui social sta mostrando alcune scene di quotidianità che la riguardano. Le ultime foto svelano anche una speciale dedica al piccolo. In che modo? Con un bel tatuaggio…

Chiara Nasti, il tatuaggio per il piccolo Thiago

Chiara Nasti

Chiara Nasti, come detto, si sta godendo la nuova vita da mamma. Emozioni speciali per la giovane influencer che, proprio in occasione della nascita del piccolo Thiago, ha deciso di fargli una bella dedica e di regalarsi un nuovo tatuaggio.

Si tratta di un “omaggio” al piccolo arrivato. Per farlo si è rivolta al caro amico ed esperto del settore Valentino Russo. La donna ha scelto la parte laterale del collo per il tattoo e si è fatta incidere il nome del bambino. Nelle stories Instagram anche una precisazione a chi la segue: “Ovviamente prima di tatuarmi mi sono consultata con chi dovevo. Poi ognuno ha pareri diversi. Ci si può tatuare tranquillamente”.

Anche Zaccagni ha optato per una dedica molto dolce per il suo bambino. Il centrocampista offensivo della Lazio ha scelto la parte posteriore del collo, la nuca. Anche lui, anche se con caratteri e dimensioni diverse, ha optato per il nome del suo piccolo. Un gesto, quello dei neo genitori, molto dolce e sicuramente che sarà apprezzato dal bambino non appena crescerà e lo vedrà.

Di seguito il dettaglio del nuovo tatuaggio della giovane neo mamma condiviso in un post Instagram da Valentino Russo Tattoo:

