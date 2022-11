Arrivano nuovi dettagli sul weekend romantico di Ilary Blasi con la sua nuova fiamma. Ecco dove hanno alloggiato e il costo super!

Non solo Francesco Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi, adesso, pare aver ripreso la sua vita sentimentale. Infatti, in queste ore, il settimanale Chi ha riportato degli scatti che lasciano pochi dubbi su quella che sembra essere la nuova fiamma della conduttrice. Ma ci sarebbe anche di più: sono arrivati dettagli a proposito della location nella quale la nuova “coppia” ha soggiornato. Un hotel lussuoso con una suite dal costo davvero importante.

Ilary Blasi, il weekend in hotel di lusso con la nuova fiamma

Ilary Blasi e Bastian

Dopo aver pubblicato le foto di Ilary Blasi e della nuova fiamma, Bastian, imprenditore tedesco, ecco arrivare nuovi dettagli, sempre riportati dal settimanel Chi.

Pare che i due abbiano trascorso un weekend romantico all’hotel The Dolder Grand. Si tratta di una struttura lussuosa, nata nel 1899 e situata a Zurigo.

Nei dettagli dell’hotel spiccano ben 175 stanze e una Spa di 4000 metri quadri. Inoltre, non mancano eleganti sale per eventi e una collezione d’arte da oltre 100 opere. Il tutto immerso in un ambiente mozzafiato con viste su Zurigo e le Alpi.

Nello specifico la Blasi e tale Bastian si sono concessi, sicuramente, il massimo del lusso a cifre davvero da capogiro. Da quanto si apprende da Fanpage, infatti, la struttura permette di prenotare una camera a partire da 540 euro a notte. Per quanto riguarda le suite, invece, si può arrivare anche a oltre 4000 euro a notte. Quelle più lussuose arrivano anche ad una tariffa fino a 14700 euro a notte.

Che sia stata proprio questa la scelta dei due? Chi lo sa, sicuramente la spesa per il weekend romantico è stata molto elevata.

Di seguito il post Instagram di Chi sulla nuova coppia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG