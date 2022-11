Botta e risposta social tra Cristina Quaranta e Sonia Bruganelli dopo alcuni commenti successivi alle vicende avvenute al GF Vip.

La puntata scoppiettante del GF Vip che ha visto nell’occhio del ciclone Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ha generato grandi reazioni anche tra chi sta osservando dall’esterno tutta la situazione. In modo particolare, oltre alle polemiche in studio, anche via social c’è stato qualche battibecco. Protagoniste Cristina Quaranta e Sonia Bruganelli che hanno espresso ulteriormente il loro pensiero.

Cristina Quaranta e la risposta di Sonia Bruganelli

Cristina Quaranta

Tutto nasce dall’atteggiamento di Spinalbese che, dopo aver avuto un rapporto intimo con Oriana, ha un po’ snobbato il tutto allontanandosi dalla donna. In tanti hanno ritenuto questo un modo di fare maschilista. Tra questi anche Cristina Quaranta che sui social ha scritto: “Gli uomini usano e poi scaricano… Ma noi donne passiamo sempre per delle pu**ane!… senza parole”.

Un messaggio che ha generato diverse reazioni tra cui spicca quella di Sonia Bruganelli: “Dai Cristina sei più intelligente di così. Questa cosa dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile”.

Un botta e risposta che, come si può vedere dagli altri commenti di svariati utenti, ha dato via al dibattito. In molti la pensano come la Quaranta ma altrettanti la vedono come la Bruganelli.

Staremo a vedere se nella “storia” di Spinalbese nella Casa del GF con Oriana ci saranno ulteriori sviluppi e, di conseguenza, anche altri pareri da parte dei telespettatori e fan del programma oltre che da parte dell’ex concorrente e dell’opinionista che, in questo caso, ha confermato il suo essersi “schierata” a favore dell’uomo e “contro” Oriana Marzoli.

Di seguito il post su Twitter con le parole dell’ex di ‘Non è la Rai’ e le varie risposte ricevute dove è presente anche quella della Bruganelli:

Gli uomini usano e poi scaricano….Ma noi donne passiamo sempre per delle Puttane!…..senza parole. — Cristina Quaranta (@cri_quaranta) November 29, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG