Piccoli problemi di salute per Ludovica Valli che, volata in vacanza a Dubai insieme alla figlia e al compagno, è stata colta da una brutta influenza.

Ludovica Valli, che a breve diventerà mamma, aveva deciso di concedersi una vacanza rilassante al caldo di Dubai, l’ultima in tre. L’influencer aveva raccontato sui social i giorni trascorsi in serenità insieme alla figlia e al compagno, ma nelle ultime ore ha allarmato i fan raccontando di avere la febbre. Scongiurata l’ipotesi Covid, la Valli ha continuato a trascorrere le ultime ore di vacanza in hotel, ma visto il persistere della sua condizione è stata costretta a chiedere l’intervento di un medico.

Ludovica Valli: “Mi veniva a mancare l’aria”

Non solo febbre, ma anche dolori alle ossa e difficoltà respiratorie: così Ludovica ha deciso di farsi visitare in albergo da un dottore.

“Qui più o meno tutto ok – ha scritto l’influencer su Instagram allegando le foto della flebo che le è stata attaccata al braccio – .Ieri sera mi ha visitata anche il dottore perché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene”.

“Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza…) – ha spiegato – .In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe […]”.

Costretta a fare ulteriori accertamenti non appena rientrerà in Italia, Ludovica Valli ha aggiunto: “Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo”.

“Non vedo l’ora di essere a casa nostra, mi sembra un incubo tutto questo”, ha concluso lei, costretta a trascorrere a letto gli ultimi giorni di vacanza.

