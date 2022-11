La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, lancia una linea di profumi per parti intime e scatena il caos: va tutto a ruba.

Lady Facchinetti – così come Wilma Helena Faissol si fa chiamare sui social – non è solo una nota influencer, ma anche un’abile imprenditrice. La moglie di dj Francesco – il così detto “figlio dei Pooh” – ha ideato una linea di profumi nuova che sta andando a ruba. Si tratta di prodotti destinati alle parti intime, sia maschili che femminili, con profumazioni che “coccolano il corpo e stuzzicano la mente”. Non solo un’azione di marketing, ma anche un’iniziativa benefica: parte del ricavato delle vendite sarà dedicato alla realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’indipendenza psicologica e economica delle donne vittime di violenza domestica.

Wilma Facchinetti, un’idea beauty che va a ruba

La linea di profumi per le parti intime è stata lanciata nel giorno dedicato alla violenza contro le donne, il 25 novembre, e sin da subito gli acquirenti sono apparsi entusiasti dell’idea firmata dalla Faissol.

Lady Facchinetti, oltre a pensare a profumazioni per le zone intime, ha anche ideato un blush o un balsamo per i capezzoli e tanti altri prodotti ideali per rendere più sexy qualsiasi parte del corpo, dai piedi alla testa.

Gli ordini della linea beuty firmata da Wilma Faissol si sono moltiplicati di ora in ora e gli acquirenti si sono mostrati entusiasti per l’iniziativa lanciata dalla moglie di Facchinetti.

Sui social non si parla d’altro e per lei ci sono stati solo grandi complimenti.

