Pamela Prati e Marco Bellavia si sono concessi una cena poco dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip: ecco dove sono stati avvistati.

L’interesse di Marco Bellavia per Pamela Prati era stato palesato già nella casa del Gf Vip. Poi, le note vicende che hanno coinvolto il volto di Bim Bum Bam, lo hanno costretto ad allontanarsi dalla showgirl che, tuttavia, ha continuato a pensarlo. Così, non appena anche lei è uscita da Cinecittà, i due hanno avuto modo di ritrovarsi, ammettendo di nutrire sentimenti reciproci. Non sono mancati, quindi, post social di affetto e cene insieme: l’ultima è quella che hanno condiviso dopo la diretta del 27 novembre scorso.

Pamela Prati e Marco Bellavia, cena low cost

Nulla di troppo romantico o eccessivamente dispendioso per Pamela Prati e Marco Bellavia, che hanno scelto di continuare insieme la serata in un fast food.

Le immagini della coppia che addenta uno dei famosissimi panini di Mc Donald ha fatto il giro del web. “Perché noi siamo umili”, ha commentato la Prati, mentre chi girava le immagini mostrava il locale completamente vuoto a causa anche dell’ora tarda – le 2.41 di notte – in cui i due ex del Gf Vip hanno deciso di fermarsi a cenare.

Pamela e Marco, dunque, sembrano essersi ritrovati fuori dalla casa di Cinecittà con l’intento di approfondire la conoscenza, ma sul web c’è chi mette in dubbio le loro reali intenzioni.

