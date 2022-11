Il divorzio ha sancito la fine del matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West: ecco l’assegno di mantenimento che lui dovrà versare ai figli.

Il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West si è concluso con un divorzio firmato dopo due lunghi anni di peripezie legali. È stato lui a decidere di collaborare poco per arrivare ad un accordo che potesse rendere “sereni” gli ex coniugi, ma alla fine il patto è stato stabilito. I quattro figli nati dal legame durato sette anni tra il rapper e l’imprenditrice trascorreranno gran parte del tempo con la madre e, a loro, lui dovrà pagare un assegno di mantenimento da 200.000 dollari.

Kim Kardashian e Kanye West, cosa prevede l’accordo

Oltre alla cifra a cinque zeri che West dovrà versare ai figli, il produttore discografico si impegnerà a coprire anche la metà delle spese per l’istruzione e la sicurezza dei bambini.

L’accordo per il divorzio prevede, inoltre, che, in caso di controversie decisionali riguardanti i figli, la ex coppia dovrà mediare e, se uno dei due genitori dovesse sottrarsi a questo obbligo, il diritto decisionale passerà all’altro.

Infine, per quanto riguarda i beni e le proprietà di Kim Kardashian e Kanye West, è stato stabilito che verranno suddivisi così come previsto dall’accordo prematrimoniale.

Entrambe le parti, così come rivelato da TMZ, hanno rinunciato al mantenimento del coniuge.

Riproduzione riservata © 2022 - DG