La coppia d’oro dello show business formata da Kim Kardashian e Kanye West sarebbe sull’orlo della fine, e lei avrebbe assunto già un famoso avvocato divorzista.

Dopo 6 anni d’amore e 4 figli (due dei quali nati per mezzo di madre surrogata) Kim Kardashian e Kanye West avrebbero deciso di dirsi addio. La notizia è stata diffusa dal New York Post, mentre una fonte vicina alla coppia avrebbe detto a Page Six: “Kim e Kanye tengono la cosa sotto silenzio, ma a questo punto come coppia sono finiti”. Stando ai rumor in circolazione lei avrebbe assunto Laura Wasser, famosa avvocatessa divorzista che si sarebbe occupata anche del divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie.

Kim Kardashian e Kanye West: il divorzio

Sarebbe agli sgoccioli il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West, e secondo indiscrezioni la famosa imprenditrice avrebbe “spedito” il rapper a trascorrere le feste di Natale nel ranch del Wyoming che i due hanno comprato 2 anni fa (spendendo la bellezza di 14 milioni di dollari).

Al momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci riguardanti l’imminente divorzio, ma sui social non apparirebbero insieme da settimane (fatto che ovviamente ha alimentato ulteriormente i rumor riguardanti la crisi). La Kardashian avrebbe assunto Laura Wasser, avvocatessa divorzista specializzata nelle cause tra vip e che si sarebbe già occupata del suo precedente divorzio da Kris Humpries.

Le feste di Natale da separati

Durante le feste di Natale Kim Kardashian ha postato sui social alcune foto dove lei appare sempre in compagnia dei figli, e mai in compagnia del suo famoso marito. Secondo i rumor riportati da Page Six la gocciolina che avrebbe fatto traboccare il vaso tra i due coniugi sarebbe legata al recente ingresso in politica di West e alla sua amicizia con Donald Trump. Sarà vero?