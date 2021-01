Elisabetta Gregoraci è stata vittima di uno spiacevole incidente mentre si trovava in vacanza a Dubai col figlio Nathan Falco. Un medico è intervenuto sul posto.

Elisabetta Gregoraci ha confessato in prima persona ai fan via social la brutta disavventura di cui è stata protagonista durante la sua vacanza a Dubai. La showgirl, in posa per una foto, ha fatto una verticale contro una palma ma purtroppo ha perso l’equilibrio, finendo col ferirsi alla schiena e alla mano. Un medico è intervenuto fasciandole la mano ferita e lei ha dichiarato tramite stories: “Grazie dottore, niente ragazzi, volevo fare una cosa carina, una foto per Instagram e praticamente mi sono schiantata contro una palma”.

Elisabetta Gregoraci: incidente a Dubai

Un brutto spavento quello vissuto da Elisabetta Gregoraci a Dubai: la showgirl, in vacanza insieme al figlio Nathan (e all’ex marito Flavio Briatore) è caduta procurandosi delle lievi ferite. Lei stessa ha raccontato l’episodio attraverso i social sfoggiando la sua solita ironia e tranquillizzando i fan: “Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti!”.

Elisabetta Gregoraci

La showgirl, reduce dalla sua prima esperienza al Grande Fratello Vip, ha preso parte al programma durante la puntata di Capodanno e a seguire è partita per Dubai, concedendosi del tempo insieme al figlio Nathan (che non vedeva da oltre due mesi).

Le polemiche per la vacanza

Come altri vip che hanno deciso di trascorrere le vacanze di Natale all’estero, anche Elisabetta Gregoraci è stata travolta da una valanga di critiche. In tanti sui social hanno accusato la showgirl di essere partita in barba all’emergenza Coronavirus e alle restrizioni a cui sono sottoposti gli italiani per evitare contagi. Lei ha replicato affermando che prima della partenza (così come al suo ritorno) si sarebbe sottoposta al tampone per il Coronavirus.