Dalla montagna alle spiagge paradisiache molti vip – in barba all’emergenza Coronavirus – hanno scelto di trascorrere il Capodanno 2021 all’estero.

Nonostante si siano attirati contro non poche critiche per aver scelto di mostrare via social le loro vacanze natalizie all’estero (con scarso tatto verso chi invece è dovuto necessariamente restare in casa per via dell’emergenza Coronavirus), sono tanti i vip che hanno deciso di partire per mete mozzafiato, rigenerandosi tra spiagge paradisiache e settimane bianche. Scopriamo di chi si tratta!

Capodanno 2021: i vip in vacanza all’estero

Tra i fan sui social c’è chi ha accusato Giulia De Lellis di scarsa sensibilità per essere partita per St. Moritz a pochi giorni dalla vigilia di Natale insieme alla sua nuova fiamma, Carlo Beretta. L’influencer ha condiviso alcuni scatti dei loro pomeriggi tra pattinaggio sul ghiaccio e relax sulla neve, e ai detrattori ha prontamente replicato tramite stories: “In Svizzera si può venire, ho chiamato la dogana e chiesto informazioni. Sono entrata con tutti i permessi del caso presentando tamponi all’entrata e in uscita”.

Taylor Mega ha preferito non replicare contro coloro che l’hanno presa di mira per la sua fuga a Dubai, e sui social si è limitata a postare qualche scatto mozzafiato in cui è ritratta in un sensuale bikini.

Anche la famiglia Icardi ha scelto di festeggiare il 2021 fuggendo all’estero: dopo aver trascorso le festività in Argentina i due sono volati in Patagonia insieme ai loro 5 bambini. Con loro, tra esclursioni a cavallo e notti in tenda, sono presenti anche la mamma e la sorella di Wanda Nara.

Non è stata da meno neanche la famiglia Gregoraci-Briatore. I due ex coniugi sono partiti alla volta di Dubai con il figlio Nathan Falco, e a quanto pare – nonostante la separazione (e l’acceso botta e risposta avuto di recente al GF Vip) – tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito tutto procederebbe liscio come l’olio. Tra i due ci sarà un ritorno di fiamma?