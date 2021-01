Manila Nazzaro ha confessato via social che lei e Lorenzo Amoruso hanno perso il loro primo figlio.

Manila Nazzaro ha deciso di utilizzare i suoi canali social per confessare ai fan il grande dolore che ha colpito lei e il suo compagno, Lorenzo Amoruso. Dopo una gravidanza vissuta nel massimo riserbo infatti, l’ex Miss ha dichiarato di aver perso il suo bambino: “Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”, ha scritto nel suo post sui social, aggiungendo che parlare di questa vicenda possa servire a tante coppie per affrontare questo dolore.

Manila Nazzaro ha perso il bambino: l’annuncio

Augurando un 2021 migliore di quanto non sia stato il 2020 ai suoi fan sui social, Manila Nazzaro ha confessato che lei e il suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, sono stati colpiti da una tragica perdita. La coppia infatti era in attesa di un figlio ma purtroppo la gravidanza si sarebbe interrotta:

“Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere”, ha scritto l’attrice nel suo post.

Manila Nazzaro

In tanti hanno colto l’occasione per esprimerle la loro solidarietà e per sottolineare quanto sia importante per tante coppie che hanno affrontato la stessa situazione sentir parlare di vicende come questa.

L’amore per l’ex calciatore

Già mamma di Nicolas e Francesco Pio (nati durante il suo matrimonio con Francesco Cozza) oggi Manila Nazzaro ha ritrovato la serenità accanto all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha preso parte a Temptation Island.

“Lorenzo è sempre più presente, ha ormai confidenza con i ragazzi, è un uomo buono, un giocherellone. Poi pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e Lorenzo non è il padre dei miei figli”, aveva confessato lei a Oggi.