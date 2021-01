Nicolò Zaniolo ha deciso di dire addio ai social dopo essere finito al centro del gossip per il presunto flirt con Madalina Ghenea e per la gravidanza della sua ex.

Nei giorni scorsi una vera e propria valanga di polemiche ha investito Nicolò Zaniolo, che per questo motivo ha comunicato – attraverso l’account social di sua madre – di aver deciso di dire addio ai social. Mentre il giovane calciatore ha confermato che la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, è incinta del suo primo figlio, nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un presunto fidanzamento tra lui e Madalina Ghenea (che sarebbe però stato smentito dalla stessa modella).

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”, ha scritto il calciatore in una story condivisa dall’account di sua madre, Francesca Costa.

Nicolò Zaniolo: l’addio ai social

Un’ondata di gossip ha travolto Nicolò Zaniolo, il centrocampista 21enne della Roma. Inizialmente infatti il settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato che, dopo una recente rottura tra lui e la storica fidanzata Sara Scaperrotta, Zaniolo si fosse legato a Madalina Ghenea.

Nicolò Zaniolo

Sulla questione è intervenuta la stessa attrice, che alla Gazzetta dello Sport ha smentito la notizia del fidanzamento specificando: “È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”, e ha aggiunto: “Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni”. Cosa ci sia veramente tra i due non è dato sapere, e Nicolò Zaniolo ha dichiarato di voler prendere le distanze dalla vicenda (che ovviamente non ha mancato di generare clamore anche per via della differenza d’età tra i due).

L’ex fidanzata incinta

Nel frattempo lo stesso centrocampista ha confermato che Sara Scaperrotta, sua storica fidanzata (e ormai ex) aspetterebbe un figlio da lui. Le cose tra i due sarebbero ormai naufragate, ma Zaniolo ha affermato di essere pronto a prendersi carico delle sue responsabilità: “Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore”, ha dichiarato il giovane calciatore a Oggi in merito alla vicenda.

