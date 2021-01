Salvo Veneziano ha generato una bufera sui social postando il video di un rapporto intimo avuto da Giulia Salemi nel 2016 a MTV Super Shore.

Mentre durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip Giulia Salemi si era legata a Francesco Monte, durante questa quinta edizione del programma l’influencer ha instaurato un feeling speciale con Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del programma Salvo Veneziano ha postato sui social un video di Mtv Super Shore ricordando che, nel 2016, Giulia avesse avuto un rapporto speciale anche con Abraham Garcia, vincitore dell’Isola dei Famosi spagnola. Nella didascalia al suo post Salvi è sembrato lievemente polemico nei riguardi dell’influencer e contro di lui si è scatenata una vera e propria bufera. “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Viva l’amore”, ha scritto Salvo.

Salvo Veneziano: bufera per Giulia Salemi

Molti utenti si sono scagliati contro Salvo Veneziano perché, con il suo video, avrebbe dato della “poco di buono” a Giulia Salemi. L’ex concorrente del primo Grande Fratello ha infatti fatto notare come Giulia Salemi abbia “trovato l’amore” anche a Mtv Super Shore, dove aveva avuto una liaison con Abraham Garcia (e poi, nel 2018, con Francesco Monte).

Giulia Salemi

Da pochi giorni al Grande Fratello Vip 5 tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scoccata la scintilla, e curiosamente a mettere un like al video incriminato di Salvo Veneziano sarebbe stato proprio il padre dell’ex velino, Bruno Pretelli. Che l’uomo sia d’accordo con Salvo riguardo alla presunta “disonestà” dei sentimenti di Giulia Salemi nei confronti del figlio? Al momento sulla questione tutto tace.

La replica di Salvo dopo la bufera

Dopo che in tanti lo hanno accusato di aver deliberatamente offeso Giulia Salemi, Salvo Veneziano ha replicato via social scrivendo: “Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia. Punto due quale insinuazioni sono ? Ho semplicemente detto che la Salemi trova l’amore sempre dentro i reality. Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente? Mha”.

La vicenda avrà ulteriori risvolti? I fan del GF Vip sembrano fare il tifo per Giulia e Pierpaolo, la cui storia all’interno del programma è sbocciata dopo settimane complicate tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci (che nel frattempo ha detto addio allo show).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/salvovenezianoofficial/