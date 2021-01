Sono molti i vip e le star che nel 2021 raggiungeranno l’importante traguardo degli 80 anni: scopriamo di chi si tratta.

I nati nel 1941 compiranno ben 80 anni nel 2021, e tra loro ci sono numerosi vip e volti noti dello star system internazionale (da Mara Maionchi a Bob Dylan): scopriamo chi raggiungerà l’importante traguardo delle 80 candeline, tra eccessi e successi.

I vip che compiono 80 anni nel 2021

Tra i vip che spegneranno 80 candeline nel 2021 c’è Giampiero Mughini, il giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo è nato il 16 aprile 1941 nella sua adorata Catania. Oltre all’importante traguardo legato all’età per Mughini sarà un anno importante anche per quanto riguarda la vita privata: lui e la moglie Michela Pandolfi infatti festeggeranno il loro 30esimo anniversario di nozze.

Mara Maionchi Mattarella Bob Dylan

Anche per Mara Maionchi il 2021 sarà l’80esimo anno di vita: la famosa produttrice è nata a Bologna il 22 aprile sotto il segno del Toro. Il 2020 è stato un anno difficile per la Maionchi, che è stata ricoverata a causa del Coronavirus. Fortunatamente dopo alcune settimane di degenza è riuscita a superare la malattia brillantemente.

Anche il 12esimo presidente della Repubblica Sergio Mattarella spegnerà 80 candeline nel 2021, e più precisamente il 23 luglio.

Le star che compiranno 80 anni

Per quanto riguarda l’estero, tra i vip che compiranno 80 anni nel 2021 vi è il famoso cantautore Bob Dylan, nato il 24 maggio sotto il segno dei Gemelli. Per il celebre musicista – premio Nobel per la letteratura – si tratta di un importante traguardo, ma Dylan – sempre restio ad esporsi in pubblico – lo trascorrerà probabilmente in totale intimità. Il 9 gennaio 1941 spegnerà 80 candeline anche Joan Baez, sua storica ex fidanzata e considerata una delle più belle voci Folk della storia. I due si scambieranno gli auguri?

Il 14 gennaio 2021 è anche la data dell’80esimo compleanno dell’attrice americana Faye Dunaway, vincitrice di un Premio Oscar ed ex fiamma di Marcello Mastroianni (da lei incontrato per la prima volta sul set di Amanti).