Essere vip affermate e di successo non significa necessariamente avere una famiglia canonica o dei figli: ecco quali sono le star che hanno deciso di non averne.

Sono tante le donne famose del mondo dello spettacolo e del cinema che, trovandosi spesso a dover rispondere alla curiosità dei fan o dei giornalisti a proposito della loro vita privata, hanno svelato perché avrebbero deciso di non volere figli. Tra loro anche Sabrina Ferilli, Jennifer Aniston e Winona Ryder, oggi considerate alcune delle donne più famose dello show business internazionale.

Le star che hanno deciso di non avere figli

La splendida Sabrina Ferilli è stata sposata ben 2 volte (la prima con Andrea Perone, dal 2003 al 2005, la seconda con l’attuale marito Flavio Cattaneo, dal 2011). A Vanity Fair l’attrice ha dichiarato di non aver fatto della sua mancata maternità “una malattia”: da sempre sognava di essere indipendente, e benché una volta abbia provato ad adottare senza successo, la Ferilli avrebbe scelto di non aver figli. “Non ho figli perché non ho voluto. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia”, ha confessato.

Sabrina Ferilli Renee Zellweger Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha commentato polemica il fatto che tutti le chiedessero come mai non avesse avuto figli affermando all’Huffington Post: “Per me non avere figli non rappresenta un problema, ma lo è più per gli altri”. L’attrice, reduce da un divorzio con Brad Pitt e un altro con Justin Theroux, ha sempre difeso strenuamente il suo diritto a scegliere autonomamente cosa fare della propria vita (senza soccombere al giudizio degli altri a proposito del suo mancato desiderio di maternità).

Anche Winona Ryder ha deciso di non avere figli, e sulla questione ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo affermando che sarebbe stata una sua libera scelta. Renée Zellweger ha affermato che la maternità non sarebbe mai stata uno dei suoi progetti, e a tal proposito a confessato a Extra: “Non ho mai pensato a quella cosa come se fosse fondamentale per la mia vita, non ho bisogno di un bambino per essere felice”.

La confessione di Valeria Golino

Anche Valeria Golino ha affermato che la maternità non sarebbe stata nei suoi progetti: “Credo che non avere figli precluda una serie di cose che mi sarebbe piaciuto avere, però ti dà la libertà di te stesso. Tu non sei il genitore di qualcuno, sei prima chi sei tu, mentre da madre sei prima quello e per sempre”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Nonostante il suo pensiero sulla maternità, l’attrice ha confessato anche che le sarebbe piaciuto avere un figlio con l’ex compagno Riccardo Scamarcio.