Diego Abatantuono ha rivelato che lui e la sua storica compagna – nonché madre dei suoi due figli – sono convolati a nozze.

Dopo oltre 30 anni d’amore Diego Abatantuono ha sposato la sua Giulia Begnotti, e ha rivelato il matrimonio top secret con ironia nel corso di un’intervista a Oggi. Quando infatti gli è stato chiesto come mai non avesse ancora sposato la sua storica compagna, l’attore ha risposto ironico: “Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente”. Dall’amore tra i due sono nati i due figli Matteo e Marco, e la coppia – da sempre molto riservata – ha preferito vivere con discrezione anche il giorno del matrimonio.

Diego Abatantuono

Diego Abatantuono: le nozze top secret

Diego Abatantuono ha rivelato per la prima volta che lui e la sua storica compagna, Giulia Begnotti, sono convolati a nozze. I due sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e della compagna dell’attore – da sempre lontana dal mondo dello spettacolo – si sa poco e nulla. I due sono legali dal 1987 e insieme hanno avuto i due figli Matteo e Marco (nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997), ma Abatantuono aveva già avuto una figlia (che l’ha reso nonno) dal suo precedente matrimonio con la scenografa Rita Rabassini (durato dal 1984 al 1987). La prima figlia dell’attore, Marta, lo ha reso nonno di due nipotine e durante la primavera 2021 è atteso il suo terzo bebè.

La confessione sull’ex moglie

Diego Abatantuono avrebbe mantenuto rapporti pacifici con l’ex moglie, che oggi è legata al suo storico amico, il regista Gabriele Salvatores (per cui Abatantuono he recitato in moltissimi film, tra cui Mediterraneo).

“Voglio un bene dell’anima a Gabriele”, ha raccontato l’attore a Oggi, e ha aggiunto: “Sta con la mia prima moglie e ha contribuito a tirare su la figlia che è nata dal nostro matrimonio”.