Dopo il successo ad X Factor, anche senza la vittoria finale, Beatrice Quinta fa parlare di sé. L’ultimo filmato social è virale.

Tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di X Factor c’è stata senza dubbio Beatrice Quinta. La cantante ha fatto tanto parlare di sé per le sue qualità, simpatia e anche per il presunto flirt, o comunque un particolare feeling, con Rkomi. Adesso, la bella artista è diventata virale per un filmato decisamente “spinto” pubblicato sui social…

Beatrice Quinta, il video virale

Beatrice Quinta

Come detto, Beatrice Quinta è stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione di X Factor che si è conclusa da pochi giorni. Sebbene l’artista non abbia vinto, cedendo “lo scettro” ai Santi Francesi, il suo stile e il modo di padroneggiare il palco hanno fatto di lei una vera e propria star.

E allora ecco perché non c’è da sorprendersi quando, dal nulla, un suo video pubblicato su Instagram ha spopolato nel giro di pochi minuti diventato virale.

La cantante ha pubblicato sulla sua pagina social un video con un estratto della sua canzone ‘Se$$o‘, presentata anche nel corso del programma.

Cosa c’è di così particolare nella clip? Beh, oltre all’outift che la vede con un paio di stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pellicciotta fucsia con il colletto nero, solo un altro dettaglio.

La donna, all’improvviso, ha deciso di togliersi tutto e rimanere senza veli! Mentre stava camminando sul binario della metropolitana a Milano eccola voltarsi verso la telecamera, aprre la pelliccia e rimanere praticamente senza veli anche se le zone intime e il seno sono stati censurati con dei pixel.

Come detto, il filmato è diventato super virale scatenando i commenti dei tantissimi fan che sono rimasti a bocca aperta e hanno pure scherzato ipotizzando una reazione “da infarto” di Rkomi, giocando appunto sul presunto feeling/flirt tra i due.

“Io che prendo la metro e vengo da te”, ha scritto come didascalia del filmato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG