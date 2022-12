I Santi Francesi sono i vincitori della sedicesima edizione di X Factor 2022, al secondo posto Beatrice Quinta e terza Linda.

Grande festa per i Santi Francesi, i nuovi vincitori di X Factor 2022. Una finalissima in diretta dal Forum di Assago di Milano che ha visto trionfare il gruppo piemontese. Al secondo posto è arrivata Beatrice Quinta, da molti la favorita. Sul gradino più basso del podio la giovanissima Linda e al quarto posto, con onore, sono arrivati i Tropea.

Santi Francesi: i vincitori di X Factor 2022

Una finale ricca di sorprese e tanta musica. I 4 finalisti di X Factor si sono esibiti in tre diverse manche, e per la prima volta nella storia del programma non c’è stata nessuna eliminazione tra una manche e l’altra. I finalisti si sono esibiti prima in un duetto con la cantante e conduttrice Francesca Michielin, poi con un medley dei loro 3 brani migliori eseguiti nelle varie puntate, e infine con il loro inedito.

A spezzare la gara ci sono state le esibizioni di tutti e 4 i giudici. Fedez ha cantato il suo nuovo singolo senza tatuaggi, Rkomi e Dargen hanno fatto ballare il palazzetto con i loro brani di Sanremo e a grande sorpresa si è esibita anche Ambra Angiolini, con il suo iconico brano del ’94 “T’appartengo“.

Chi sono i Santi Francesi

I Santi Francesi sono composti da Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, synthesizer, producer), il nome del gruppo deriva proprio dalla combinazione dei loro due cognomi. Il duo arriva da Ivrea e X Factor non è il primo talent a cui partecipano, avevano infatti già tentato la fortuna partecipando ad Amici. Fin dall’inizio del programma hanno ricevuto grande supporto dal pubblico da casa, passando di volta in volta alla puntata successiva senza mai finire in ballottaggio. Sono già disponibili le date del loro tour, previsto per il 2023. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili il 12 dicembre sul sito di Vivoconcerti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG