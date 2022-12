Dopo il cambio di look, Fedez decide di stupire ancora di più i suoi fan e si presenta sui social senza tatuaggi: la scelta del rapper.

Il popolo del web non è nuovo ai colpi di testa di Fedez. Negli ultimi giorni, infatti, il marito di Chiara Ferragni aveva annunciato un cambio look dovuto ad una “crisi di mezza età” e, poche ore più tardi si era presentato sui social con i capelli biondi. Ecco, però, che il cantante e giudice di X Factor 2022 decide di stupire ulteriormente tutti mostrandosi su Instagram come non lo si era mai visto: senza tatuaggi!

Fedez senza tatuaggi: cosa è successo

Capelli biondi, petto nudo e privo di qualunque tatuaggio, e pantaloni di pelle: così Fedez si è presentato sui social scatenando immediatamente la reazione degli utenti del web.

La sua, però, sembra essere semplicemente una scelta di marketing per il lancio del nuovo singolo, Crisi di stato, che uscirà il prossimo 9 dicembre.

Intanto, all’immagine del rapper senza tatuaggi pochi hanno resistito dall’esprimere il proprio parere e i commenti si sono moltiplicati di minuto in minuto.

“Da notare che ha fatto togliere i tatuaggi ma non la cicatrice dell’operazione”, ha commentato un utente, “Senza tatuaggi è il Fedez che preferisco!”, “Non è nuovo, è lavato con perlana”, ha scritto qualcun altro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG