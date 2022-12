Nel periodo di separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, si vociferava di un flirt tra l’argentina e il rapper L-Gante. Lei era stata scelta come protagonista femminile dell’ultimo videoclip dell’artista e i due erano stati avvistati insieme in più di un’occasione. Il calciatore, nonostante la rabbia nei confronti della compagna, però, ha tentato di riconquistarla e, nelle ultime settimane, pare che la coppia si sia ricongiunta.

Sebbene Wanda abbia smentito, pare che tra lei e Icardi ci sia stato un riavvicinamento, complice anche un viaggio alle Maldive.

Il ritorno di fiamma tra i due avrebbe scatenato una reazione violenta di L-Gante, che avrebbe tentato – invano – di avvicinare la Nara.

“Era ieri (venerdì 2 dicembre, ndr), le 7.30 del pomeriggio, c’era molta gente che circolava nel palazzo per una festa dei vicini – ha raccontato il giornalista Guido Zaffora durante la trasmissione Es por Ahí – . Quello che è successo è che Wanda ha proibito a L-Gante di entrare: è arrivato, la sicurezza ha controllato la lista e non c’era”.

In quel momento, quindi, il rapper avrebbe reagito in modo violento. “L-Gante ha avuto un totale esaurimento nervoso, follia e ha iniziato a prendere a calci il cancello, è scoppiato un tremendo scandalo con la sicurezza – ha raccontato ancora – .Ci ​​sono stati insulti, urla, mi dicono anche che Wanda ha tentato di uscire dal palazzo e ha urtato un’auto”.

