Le recenti liti che hanno animato Ballando con le stelle hanno attirato l’attenzione di Fiorello, che non ha risparmiato l’ironia sul programma.

Tornato in tv con Viva Rai 2!, Fiorello ha ospitato per la prima puntata dello show mattutino Carolyn Smith. La giudice di Ballando con le stelle ha partecipato al programma in qualità di fan del conduttore, che non ha esitato a dire la sua sulle recenti polemiche e liti che hanno animato la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. La Smith, infatti, è stata al centro di uno scontro social con Selvaggia Lucarelli, da settimane in polemica con alcuni dei componenti del cast di Ballando con le stelle.

Fiorello scherza con la Smith

“Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan – ha esordito Fiorello ospitando la Smith a Viva Rai 2! – . Complimenti Carolyn, perché posso dire una cosa? Guardo sempre Ballando con le stelle ed è davvero molto bello”.

“Io guardo sempre Ballando con le stelle e devo dire che c’è un clima così amichevole, quest’atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro – ha ironizzato lo showman – . Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!’”.

Poi l’invito di Fiorello ai giudici di Ballando con le stelle: “A giugno, c’è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole”. E via di grasse risate in studio!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG